Проект об истории местного здравоохранения создали ветераны Ветлуги

«Сила врача в его сердце» – так называется проект Совета ветеранов Ветлужского муниципального округа, посвящённый сохранению памяти о выдающихся земляках, заслуженных врачах РСФСР, которые внесли огромный вклад в развитие ветлужской медицины.
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