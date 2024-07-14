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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте выиграл Евро со взрослой сборной Испании, с U19 и U21

Де ла Фуэнте выиграл Евро со взрослой сборной Испании, с U19 и U21

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2024. В финале они обыграли англичан (2:1). Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, помимо победы с главной командой, также брал Евро с молодежными сборными.

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