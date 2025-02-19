За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих REUTERS21,7 тыс прочтений Вчера ВСУ потеряли Abrams, две Bradley и более 300 боевиков Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, включая Abrams, четверо украинских солдат сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.