За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих REUTERS21,7 тыс прочтений Вчера ВСУ потеряли Abrams, две Bradley и более 300 боевиков Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, включая Abrams, четверо украинских солдат сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.
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