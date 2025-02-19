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Обстановка в Курской области на 18 февраля: Сколько «Абрамсов» и «Брэдли» уничтожили российские бойцы за сутки и как генерал Мороз включился в боевые действия на нашей стороне

Обстановка в Курской области на 18 февраля: Сколько «Абрамсов» и «Брэдли» уничтожили российские бойцы за сутки и как генерал Мороз включился в боевые действия на нашей стороне

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих REUTERS21,7 тыс прочтений Вчера ВСУ потеряли Abrams, две Bradley и более 300 боевиков Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, включая Abrams, четверо украинских солдат сдались в плен, сообщило Минобороны РФ.

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