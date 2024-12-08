Участковый в Карелии спас 84-летнюю бабушку от навязчивого торговца

Пенсионерка поддалась на уговоры и накупила ненужных вещей по завышенной цене – полицейские помогли вернуть деньги Участковый уполномоченный Виктор Когель помог пожилой жительнице Валдайского сельского поселения в Сегежском районе.
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