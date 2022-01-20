Хазин: Россия имеет у берегов США кое-что посерьезнее базы на Кубе

России есть что предъявить для устрашения США, посерьезнее базы на Кубе. НАТО все ближе подбирается к российским границам, чем может симметрично ответить России, рассказал экономист Михаил Хазин в беседе с американским блогером Стивом Дудником.
России есть что предъявить для устрашения США, посерьезнее базы на Кубе. НАТО все ближе подбирается к российским границам, чем может симметрично ответить России, рассказал экономист Михаил Хазин в беседе с американским блогером Стивом Дудником.
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