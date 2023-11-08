Шойгу высоко оценил стратегические отношения России и Китая

Отношения между Россией и Китаем являются образцом стратегического взаимодействия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, прибывшим с визитом в Москву.
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