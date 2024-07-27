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МВД: нужно «осветлить» Подмосковье от незаконных мигрантов

МВД: нужно «осветлить» Подмосковье от незаконных мигрантов

На коллегии с участием мэра Долгопрудного, где обсуждались вопросы нелегальной миграции, глава ГУ МВД РФ по Подмосковью Виктор Пауков подчеркнул важность борьбы с этой проблемой в регионе.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Если выкинуть 2/3 мигрантов из страны ситуация несомненно исправится. А легально проживает от силы трать, значит уже существуют законные методы избавится от них. А новых законов против мигрантов, требуют те, которые и законно выгнать не в состоянии, оправдываясь недостатком законов. Требование новых законов - это просто оправдание для тех. кто не выполняет свою работу. А примут новые, более жесткие законы, но все останется по прежнему, потому что законы по прежнему не будут исполнятся. Требуется не законы менять или новые создавать, а людей исполняющих законы привлечь к работе.
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