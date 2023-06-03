Эксперт: ОПЕК+ готовится нанести очередной удар по нефтяному рынку

Как ни пытается Запад причинить вред России, а также сделать ее «изгоем» хоть в политической, хоть в экономической сфере, у него ничего не получается.
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