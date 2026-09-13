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"Мы по 100 руб. собираем на СВО, а из России реками уходят миллиарды. Почему?": Дело беглого министра возмутило народ

"Мы по 100 руб. собираем на СВО, а из России реками уходят миллиарды. Почему?": Дело беглого министра возмутило народ

Экс-министр оказался вором и сбежал из России. А ведь его называли "гением цифровой экономики". Как высокопоставленному чиновнику удалось вытащить из кошельков граждан России огромные деньги? И почему до сих пор не названы фамилии тех, кто его крышевал? Об этом читайте в материале "Новороссии".

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