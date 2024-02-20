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На сцене Волошинского дома культуры состоялась премьера спектакля «Последнее письмо матери»

В рамках программы по пушкинской карте 16 февраля на сцене Волошинского ДК состоялась премьера. Народным театром «МУК ДК Миллеровского района» для учащихся Рогаликовской СОШ был дан спектакль «Последнее письмо матери» по одной из глав книги известного советского прозаика Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

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