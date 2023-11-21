Сбившему насмерть пешехода в Краснодаре водителю «Газели» грозит срок до 12 лет Прокуратура Прикубанского округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 27-летнего местного жителя.
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