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Живая Кубань

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 Сбившему насмерть пешехода в Краснодаре водителю «Газели» грозит срок до 12 лет

 Сбившему насмерть пешехода в Краснодаре водителю «Газели» грозит срок до 12 лет

 Сбившему насмерть пешехода в Краснодаре водителю «Газели» грозит срок до 12 лет Прокуратура Прикубанского округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  против 27-летнего местного жителя.

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