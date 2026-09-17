На Луне обнаружили кратер размером с два футбольных поля

Учёный NASA Роберт Вагнер, работающий с данными аппарата LRO, заметил на карте Луны яркое пятно с тёмным ореолом — след потревоженного грунта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Исследование: как...
- Россия начнёт отп...
- SI Tesla представила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым