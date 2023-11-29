Пение мантры как фактор экономического роста

В этой статье говорится про экономику. Но эта статья не про экономику. Она про мышление и про образование.
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