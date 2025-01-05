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Мэр Донецка выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»

Мэр Донецка выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин 5 января выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль.

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