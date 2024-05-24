Песков: Путин готов к переговорам по Украине с единственной целью

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, чтобы достичь цели спецоперации. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал материал Reuters, который сообщил, что Путин готов закончить конфликт на Украине.
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