Напарник Харрис на выборах Уолц анонсировал дебаты с Джей-Ди Вэнсом 1 октября

Политика как она есть

Кандидат на пост вице-президента США Тим Уолц анонсировал анонсировал дебаты с выбранным бывшим президентом США Дональдом Трампом кандидатом на тот же пост от Республиканской партии Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября.