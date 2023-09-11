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Евгений Егембердиев о Головкине и Рахмонове: «Это два бойца, из-за которых Казахстан известен на весь мир»

Экс-претендент на титул АСА в полутяжелом весе Евгений Егембердиев прокомментировал совместную фотографию Шавката Рахмонова и Геннадия Головкина.

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