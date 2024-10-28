Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей Лейтнер
    Мило,честно и от Души! Всё так.«Никто» (Яков Кедми)
  • Владимир Соловьев
    ХАЗАНОВ ВСЕГДА ОЗВУЧИВАЛ МНЕНИЕ ЖИВУЩИХ В РОССИИ  ЕВРЕЕВ, ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫХ СТРАНОЙ. СЕБЯ ВЫДАЁТ ЗА ЕВРЕЯ, НО ОДНА БЕ..."Собирать такие "...
  • viach
    "А что вы об этом думаете? Делитесь своими мыслями — не стесняйтесь,..."  А материться можно?36 иностранцев пр...

36 иностранцев прописал у себя самарчанин. Что его ждет?

36 иностранцев прописал у себя самарчанин. Что его ждет?

Avia.pro - СМИ Итак, дорогие читатели, представьте себе эту эпическую сцену: тихий Железнодорожный район Самары, старенькая квартира на первом этаже, ни чем не примечательная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Мязин
Депортировать вместе с этими , пусть они у себя его пропишут.
Ответить
1 час.
Александр Попов
И вместе с паспортиздами, у которых произвести предварительно конфискацию имущества, вплоть до исподнего.
Ответить
55 мин.
v
viach
&quot;А что вы об этом думаете? Делитесь своими мыслями — не стесняйтесь,...&quot;  А материться можно?
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх