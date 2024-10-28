Avia.pro - СМИ Итак, дорогие читатели, представьте себе эту эпическую сцену: тихий Железнодорожный район Самары, старенькая квартира на первом этаже, ни чем не примечательная.
36 иностранцев прописал у себя самарчанин. Что его ждет?
Комментарии
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Валерий Мязин
Депортировать вместе с этими , пусть они у себя его пропишут.
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1 час.
Александр Попов
И вместе с паспортиздами, у которых произвести предварительно конфискацию имущества, вплоть до исподнего.
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55 мин.
v
viach
"А что вы об этом думаете? Делитесь своими мыслями — не стесняйтесь,..." А материться можно?
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9 мин.
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