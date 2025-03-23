Сотрудников Пентагона проверят на полиграфе после визита Маска в ведомство

После визита главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска в министерство обороны США в Пентагоне начали масштабное внутреннее расследование, чтобы установить, кто разгласил детали этой встречи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии