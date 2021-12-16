CБУ - Украина на грани отопительного коллапса

СБУ предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления Служба безопасности Украины направила Кабинету министров отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.
СБУ предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления Служба безопасности Украины направила Кабинету министров отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.
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