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CБУ - Украина на грани отопительного коллапса

CБУ - Украина на грани отопительного коллапса

СБУ предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления Служба безопасности Украины направила Кабинету министров отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере.

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