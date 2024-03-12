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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Американка обманула АЗС на 2,5 миллиона рублей, воспользовавшись сбоем насоса

Законы всех стран гласят одно и то же – брать то, что плохо лежит, запрещено. По-видимому это было неизвестно жительнице США, которая нашла удивительно простой способ обмануть насос станции АЗС, где она заправляет свой автомобиль, и заниматься этим на протяжении долгого времени.

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