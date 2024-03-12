Американка обманула АЗС на 2,5 миллиона рублей, воспользовавшись сбоем насоса

Законы всех стран гласят одно и то же – брать то, что плохо лежит, запрещено. По-видимому это было неизвестно жительнице США, которая нашла удивительно простой способ обмануть насос станции АЗС, где она заправляет свой автомобиль, и заниматься этим на протяжении долгого времени.