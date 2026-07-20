Татарстанда июнь аенда яңа кредит карталары бирү кимегән

Татарстанда яшәүчеләр июнь аенда яңа кредит карталарын сирәгрәк рәсмиләштерә башлаган. Илкүләм кредит тарихлары бюросы мәгълүматлары буенча, бер ай эчендә республикада бирелгән кредит карталары саны 6,2 процентка кимегән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии