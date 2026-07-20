НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда июнь аенда яңа кредит карталары бирү кимегән

Татарстанда яшәүчеләр июнь аенда яңа кредит карталарын сирәгрәк рәсмиләштерә башлаган. Илкүләм кредит тарихлары бюросы мәгълүматлары буенча, бер ай эчендә республикада бирелгән кредит карталары саны 6,2 процентка кимегән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии