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Очевидец рассказал, как пытались спасти тонущих в реке в Великом Новгороде людей

Утонувшие в реке Волхов в Великом Новгороде молодые люди купались около берега, когда их стало уносить течением, рассказал в беседе с РЕН ТВ очевидец трагедии Александр, который в момент происшествия ловил на мосту рыбу.

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