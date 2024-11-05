Изображения Земли и Луны: миссия Hera тестирует тепловизор TIRI перед исследованием астероида

Европейское космическое агентство (ESA) запустило первую в своём роде миссию по планетарной обороне Hera, которая направилась к астероиду Диморфос, орбита которого была изменена в результате деятельности человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии