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Деметриус Джонсон: «Какого черта Евлоев до сих пор в UFC? У него нет ни нокаутов, ни сабмишенов»

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон считает, что промоушен должен уволить Мовсара Евлоева . «Он непобежденный, у него 20-0 и нет финишей.

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