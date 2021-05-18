«Челси» близок к продлению контракта с Тьяго Силвой

«Челси» близок к тому, чтобы продлить контракт с защитником Тьяго Силвой. Как сообщает в твиттере инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб практически достиг устной договоренности с 36-летним бразильцем о продлении сотрудничества.
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