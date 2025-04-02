Пользователи сети собрали 20 миллионов рублей для 81-летней официантки

Пользовательница социальной сети TikTok по имени Тэми Конзьер организовала сбор денег, чтобы помочь работающей всю жизнь 81-летней женщине, которая не может позволить себе выйти на пенсию и продолжает работать официанткой.
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