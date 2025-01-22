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Царьград

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Трамп поручает Китону Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Трамп поручает Китону Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней

Президент США Дональд Трамп дал своему посланнику Китону Келлогу три месяца на разрешение украинского конфликта.

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