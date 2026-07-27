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МОСИНФОРМ

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Свыше 15 тыс. тонн грузов отправили волонтеры района Строгино бойцам СВО

Свыше 15 тыс. тонн грузов отправили волонтеры района Строгино бойцам СВО

Активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино вместе с прихожанами за первые шесть месяцев этого года передали участникам специальной военной операции (СВО), пациентам госпиталей и мирным жителям более 15 тонн гуманитарной помощи.

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