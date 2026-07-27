Свыше 15 тыс. тонн грузов отправили волонтеры района Строгино бойцам СВО

Активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино вместе с прихожанами за первые шесть месяцев этого года передали участникам специальной военной операции (СВО), пациентам госпиталей и мирным жителям более 15 тонн гуманитарной помощи.