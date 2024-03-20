Науч-поп вреден! Эффект обратного действия

Мне очень нравится сериал «Адам все разрушает». Это шоу о развенчании распространенных мифов. Посмотрите это и вы узнаете, почему не стоит доверять детекторам лжи, каковы последствия плохой гигиены, как витаминные добавки могут вылечить простуду, почему развод может помочь и что такое девственность и девственность может заметить разницу.
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