Науч-поп вреден! Эффект обратного действия

﻿﻿Мне очень нравится сериал «Адам все разрушает». Это шоу о развенчании распространенных мифов. Посмотрите это и вы узнаете, почему не стоит доверять детекторам лжи, каковы последствия плохой гигиены, как витаминные добавки могут вылечить простуду, почему развод может помочь и что такое девственность и девственность может заметить разницу.