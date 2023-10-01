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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саудовцы хотят Левандовского, но «Барса» пока намерена сохранить его как лидера проекта. Возможно продление контракта на год

Саудовцы хотят Левандовского, но «Барса» пока намерена сохранить его как лидера проекта. Возможно продление контракта на год

Прошлым летом нападающий получал запросы из Саудовской Аравии, но отклонил их все. Несмотря на это, в «Барселоне» знают, что следующим летом, когда до истечения срока его нынешнего контракта останется год, саудовские клубы вновь попытаются подписать поляка, пишет Diario Sport.

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