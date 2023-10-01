Саудовцы хотят Левандовского, но «Барса» пока намерена сохранить его как лидера проекта. Возможно продление контракта на год

Прошлым летом нападающий получал запросы из Саудовской Аравии, но отклонил их все. Несмотря на это, в «Барселоне» знают, что следующим летом, когда до истечения срока его нынешнего контракта останется год, саудовские клубы вновь попытаются подписать поляка, пишет Diario Sport.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- УЕФА вернул российские команды U17, осечка «Барсы», конфликт Осимхена и «Наполи», победы «МЮ» и «Юве», Хачанов обыграл Нишиоку, тен Хаг не простил Санчо и другие новости
- «Упущенное чемпионство причиняет мне больше боли, чем диагноз «рак». Если ты болен, то ничего не можешь поделать, а титул был у нас в руках». Аллер о прошлом сезоне Бундеслиги
- Тебас о Ла Лиге: «АПЛ тратит деньги впустую, Серия А потеряла 3 млрд евро, а во Франции 60% зарплат – в «ПСЖ». Сравнить можно лишь с Бундеслигой – только они экономически жизнеспособны»
Свежие комментарии