Путин поручил ускорить создание пассажирской версии самолета "Байкал"

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета "Байкал" и запустить его серийное производство уже в ближайшее время.
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