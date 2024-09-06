РЭО и ВЭБ.РФ рассмотрят возможность совместного финансирования проектов на Дальнем Востоке и в Арктике

Проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), реализуемые, в том числе, на территории Дальнего Востока и Арктики, могут получить совместное финансирование Российского экологического оператора и ВЭБ.
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