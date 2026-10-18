Внедорожник предлагает несколько вариантов исполнения, включая пяти- и семиместные версии. Среди них — модификации с бензиновыми трёхлитровыми двигателями мощностью 299 и 354 лошадиных силы, а также гибридные комплектации с двухлитровыми моторами.