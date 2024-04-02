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«Десоветизация» энергетики киевского режима: Нанесены удары по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и оккупированном ВСУ Запорожье

«Десоветизация» энергетики киевского режима: Нанесены удары по энергетическим объектам в Кривом Роге, Днепропетровске и оккупированном ВСУ Запорожье

Российские войска продолжили «десоветизировать» украинскую энергетику. Киевский режим, снося памятники Ленину, советским воинам, русским учёным, композиторам, поэтам, другим деятелям политики, науки и искусства, почему-то напрочь отказывается сносить «ненавистное советское наследие» в виде электростанций, объектов газотранспортной системы и т.

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