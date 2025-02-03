Запрет на полёты сразу в пяти аэропортах России: Идёт атака ВСУ

Из-за украинских дронов введены временные ограничения в пяти русских аэропортахПосле атаки на Волгоград в связи с угрозой атак украинских беспилотников Росавиация ввела ограничения на взлёт и посадку сразу в пяти аэропортах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии