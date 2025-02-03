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Запрет на полёты сразу в пяти аэропортах России: Идёт атака ВСУ

Запрет на полёты сразу в пяти аэропортах России: Идёт атака ВСУ

Из-за украинских дронов введены временные ограничения в пяти русских аэропортахПосле атаки на Волгоград в связи с угрозой атак украинских беспилотников Росавиация ввела ограничения на взлёт и посадку сразу в пяти аэропортах.

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