Одному из богатейших людей Индии предъявили обвинения в США

Прокурор по Восточному округу штата Нью-Йорк обвинил одного из богатейших людей Индии, главу промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани и семерых его соратников в коррупционных преступлениях, сообщает ТАСС.
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