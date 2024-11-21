Одному из богатейших людей Индии предъявили обвинения в США

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Прокурор по Восточному округу штата Нью-Йорк обвинил одного из богатейших людей Индии, главу промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани и семерых его соратников в коррупционных преступлениях, сообщает ТАСС.