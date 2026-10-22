В Краснодаре по состоянию на утро 22 октября продажу топлива осуществляют 87 автозаправочных станций, при этом 19 объектов временно приостановили реализацию горючего, а ещё девять закрыты на ремонт или в связи со сменой бренда.
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