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РЖАКА

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- Корону сними! - Это не корона, это венец безбрачия!

- Корону сними! - Это не корона, это венец безбрачия!

В неком уездном городе М, в старосоветские времена пиво продавалось наразлив из квасных бочек.Продавец только что развернутой в боевой порядок бочки был атакованинтеллигентного вида дядечкой с вопросом"Сколько вы хотите за бочку пива".

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