- Корону сними! - Это не корона, это венец безбрачия!

В неком уездном городе М, в старосоветские времена пиво продавалось наразлив из квасных бочек.Продавец только что развернутой в боевой порядок бочки был атакованинтеллигентного вида дядечкой с вопросом"Сколько вы хотите за бочку пива".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии