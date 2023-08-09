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    по гаге ядреной бонбай и гага капутЗапад начинает "О...

Запад начинает "ОХОТУ" на российского президента

Запад начинает "ОХОТУ" на российского президента

В самое ближайшее время на российского лидера может быть объявлена самая настоящая «охота».  Осознав свое бессилие, Запад решил идти в ва-банк.

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Комментарии
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Алина Белова
За  прокурора  и судью Гаагского суда пообещать награду  и помочь привезти в Россию  этих продажных блюстителей  порядка. А у нас  они  как  на  духу  всё  расскажут, а не расскажут, то пусть в  аду  поговорят  с  Гитлером.
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13 час.
N
Nata
Беречь надо нашего президента. Эти полудурки способны на любую гадость.
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11 час.
Гоша Веверсис
по гаге ядреной бонбай и гага капут
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8 час.

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