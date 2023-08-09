В самое ближайшее время на российского лидера может быть объявлена самая настоящая «охота». Осознав свое бессилие, Запад решил идти в ва-банк.
Запад начинает "ОХОТУ" на российского президента
Комментарии
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Алина Белова
За прокурора и судью Гаагского суда пообещать награду и помочь привезти в Россию этих продажных блюстителей порядка. А у нас они как на духу всё расскажут, а не расскажут, то пусть в аду поговорят с Гитлером.
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13 час.
N
Nata
Беречь надо нашего президента. Эти полудурки способны на любую гадость.
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11 час.
Гоша Веверсис
по гаге ядреной бонбай и гага капут
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8 час.
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