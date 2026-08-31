Противник выбит с подступов к Часов-ярским высотам - зачищена Николаевка

Российские войска добились успеха на стыке Константиновского и бывшего Часов-ярского направлений. В результате действий подразделений ВС РФ в наступлении село Николаевка из «серой зоны» перешла в статус освобождённых населённых пунктов.
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