В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении

Вооружённые силы России в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили до 125 военнослужащих ВС Украины, заявил 4 ноября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, слова которого приводит «РИА Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии