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Россиян предупредили об опасности частого употребления шашлыка

Злоупотребление жирными сортами мяса и птицы, используемых в том числе для приготовления шашлыка, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости главный диетолог […] The post Россиян предупредили об опасности частого употребления шашлыка first appeared on LentaMsk.

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