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Британский аналитик об СВО: Россия ведет свою игру без оглядки на США

Британский аналитик об СВО: Россия ведет свою игру без оглядки на США

ЛОНДОН, 16 декабря, ФедералПресс. Аналитик из Великобритании Александр Меркурис заявил, что российская тактика в ходе СВО остается независимой от любых внешнеполитических изменений, включая возможное вступление в должность нового президента США.

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