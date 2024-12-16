Британский аналитик об СВО: Россия ведет свою игру без оглядки на США

ЛОНДОН, 16 декабря, ФедералПресс. Аналитик из Великобритании Александр Меркурис заявил, что российская тактика в ходе СВО остается независимой от любых внешнеполитических изменений, включая возможное вступление в должность нового президента США.
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