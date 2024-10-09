2. Об устройстве мира.

Валерий Холодок

Да, может следует рассмотреть более пристально следующую мысль автора: ==="Между тем, человечество, попав в плен бесконечного технического прогресса, уже навсегда теряет цель своей миссии, всегда находясь на середине пути."=== И обратить его внимание на то, что уже даже то, что он сам пришёл к этой мысли говорит о цикличности развития, т.е. человечество, на данный момент времени уже подходит к пониманию ущербности данного направления развития общества, а отрицательный результат- это тоже результат. Так же ВСЁ в этом Мироздании развивается скачкообразно, т.е. квантовый переход не только в ядерном мире, но и в любом, действует как накопление информации и, при определенном критическом объеме, происходит ПЕРЕХОД на более высшую ступень развития. Вот, как-то так думаю. Всем всего доброго.