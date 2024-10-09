2.1. Вступление Как водится, научных и околонаучных определений на тему устройства мира предостаточно.
2. Об устройстве мира.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Холодок
Да, может следует рассмотреть более пристально следующую мысль автора: ==="Между тем, человечество, попав в плен бесконечного технического прогресса, уже навсегда теряет цель своей миссии, всегда находясь на середине пути."=== И обратить его внимание на то, что уже даже то, что он сам пришёл к этой мысли говорит о цикличности развития, т.е. человечество, на данный момент времени уже подходит к пониманию ущербности данного направления развития общества, а отрицательный результат- это тоже результат. Так же ВСЁ в этом Мироздании развивается скачкообразно, т.е. квантовый переход не только в ядерном мире, но и в любом, действует как накопление информации и, при определенном критическом объеме, происходит ПЕРЕХОД на более высшую ступень развития. Вот, как-то так думаю. Всем всего доброго.
Ответить
4 час.
Валерий Холодок
Ну вот, далее в беседе с Александром наткнулся на подтверждение своего размышления по-поводу:"...на данный момент времени уже подходит к пониманию ущербности данного направления развития общества..."- это видео под названием:"Как сознание может стать материей? ..." https://yandex.ru/video/preview/11643264811406482444 Так вот, как только( моё мнение) Человечество поймёт ложность данной мысленной парадигмы, то Оно перейдёт на новую ступень развития. Всех благ.
Ответить
1 час.
Александр Иноземцев
"...В источнике посетитель ПО ИМЕНИ АЛЕКСАНДР написал следующую мысль:"Не увидел новой гипотезы или намека на другое мироустройство. Бесконечности не существует. Всё имеет начало и конец. Начните с этого."". =============================================== 😊 ВНОВЬ, в который уже раз..., Вы продемонстрировали свою НЕ ВНИМАТЕЛНОСТЬ (см. скрин) 😉
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии