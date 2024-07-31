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ВС РФ отрабатывают боевое применение ядерного оружия

ВС РФ отрабатывают боевое применение ядерного оружия

Министерство обороны России сообщает о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил.  В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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