ВС РФ отрабатывают боевое применение ядерного оружия

Министерство обороны России сообщает о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе учения будут отработаны вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
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