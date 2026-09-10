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Замкнутое производство электроники. Когда невозможное становится возможным?

Замкнутое производство электроники. Когда невозможное становится возможным?

Полная локализация производства электроники — это стратегическая задача обеспечения безопасности России, решение которой в том числе создаст условия для долгосрочного развития бизнеса, например, таких компаний как «ДНС Групп», отмечает IT-редакция ИА Красная Весна.

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