Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Удачи тебе и здоровья. Прав на все сто!!!!Доброволец из Ита...
  • владимир рябченко
    Как признали, так и передумают... вспоминается уничтожение исторических памятников в Афгане, Ираке, Алеппо...Новые сирийские в...
  • Людмила Боченкова
    цены на газ  как то поднимались до  3000!!!!!ждём до 5000!!!!Интересные сегодн...

Мужчину посадят в тюрьму, потому, что он не хочет кормить грудью детей. Своей грудью

Мужчине из Исландии грозит 2 года тюрьмы из-за высказываний в интернете о том, что мужчины не должны кормить грудью детей: "Активист из Исландии Элдер Кристенсен, председатель гендерно-критической организации, выступающей против смены пола детьми, находится под следствием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх