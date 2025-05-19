"Моя мама - мэр! Мы тебя на СВО отправим!": Вологодская чиновница оправдалась за поведение дочки: "Ошибка по глупости"

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова публично извинилась после того, как её дочь оказалась в центре громкого интернет-скандала.
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