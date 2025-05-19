"Моя мама - мэр! Мы тебя на СВО отправим!": Вологодская чиновница оправдалась за поведение дочки: "Ошибка по глупости"

дочка высказала мысли мамаши, которая озвучивала их на своей кухне. Так что прямая дорога из кресла домой на кухню, воспитывать дочку безмозглую. Хотя с воспитанием уже опоздала.

Игорь Кузнецов

Возникает простой вопрос - а может быть уже не раз, и не только в интернете, эта дочка "использовала служебное положение мамы"? Как минимум - служебное расследование как в "комитете по этике".