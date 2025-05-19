Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Укромрази. Чистить до конца. Не прикрывать их зады, как в ВОВ...Таких даже в ад н...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    Любой мент или судья отпустивший чурбана должен быть повешен публично.Бастрыкину доложи...
  • Ингерман Ланская
    ну, вот опять пальцев в..... ПИФы существуют и есть довольно доходные паи..... даааа познания на....У олигархов забер...

"Моя мама - мэр! Мы тебя на СВО отправим!": Вологодская чиновница оправдалась за поведение дочки: "Ошибка по глупости"

"Моя мама - мэр! Мы тебя на СВО отправим!": Вологодская чиновница оправдалась за поведение дочки: "Ошибка по глупости"

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова публично извинилась после того, как её дочь оказалась в центре громкого интернет-скандала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Serg
дочка высказала мысли мамаши, которая озвучивала их на своей кухне. Так что прямая дорога из кресла домой на кухню, воспитывать дочку безмозглую. Хотя с воспитанием уже опоздала.
Ответить
5 час.
Инна Каракеян
Молодец  мама. СИЛЬНОЕ оправдание
Ответить
2 час.
Игорь Кузнецов
Возникает простой вопрос - а может быть уже не раз, и не только в интернете, эта дочка &quot;использовала служебное положение мамы&quot;? Как минимум - служебное расследование как в &quot;комитете по этике&quot;.
Ответить
2 час.
наверх