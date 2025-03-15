Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Контрольная на 4 часа? Так не бывает.Первокурсникам МФ...
  • Eduard
    Зачем?Накормите ее печеньем!Жительница Тирасп...
  • ММ
    Короче, она хочет Тамагочи!Вопль души психол...

Алина Крюкова — как развитие арт-рынка и новые площадки меняют культуру коллекционирования

Алина Крюкова — как развитие арт-рынка и новые площадки меняют культуру коллекционирования

Алина Крюкова — основатель a-s-t-r-a gallery, сооснователь ярмарки современного искусства |catalog| — рассказывает, какие произведения искусства востребованы у российских коллекционеров, какие перспективы у арт-рынка и почему покупку современного искусства не стоит рассматривать как инвестицию в традиционном понимании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх