Алина Крюкова — как развитие арт-рынка и новые площадки меняют культуру коллекционирования

Алина Крюкова — основатель a-s-t-r-a gallery, сооснователь ярмарки современного искусства |catalog| — рассказывает, какие произведения искусства востребованы у российских коллекционеров, какие перспективы у арт-рынка и почему покупку современного искусства не стоит рассматривать как инвестицию в традиционном понимании.